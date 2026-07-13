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        Şanlıurfa'da trafik levhasına çarpan motosikletteki yolcu ödü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da trafik levhasına çarpan motosikletteki yolcu ödü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

        İsmail N. (21) yönetimindeki 63 AHA 677 plakalı motosiklet, Kalecik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Küçük'ün (17) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Küçük'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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