Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri bir ilkokulun duvarlarını boyadı

Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir okulun duvarlarını boyadı.





Doç. Dr. Hasan Bardakçı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, kırsaldaki Sumaklı Mahallesi İlkokulu'nu ziyaret eden öğrenciler, eğitim gördükleri ortamın daha renkli hale getirilmesini isteyen çocukların talebi üzerine çalışma başlattı.



Gönüllü üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, okulun sınıf, koridor ve bahçe duvarları çeşitli renklerle boyandı.



Doç. Dr. Hasan Bardakçı, üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak projeye katılmasını anlamlı bulduklarını belirterek, "Çocuklarımızın eğitim gördüğü ortamı daha renkli hale getirmek istedik. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



Projeye katılan üniversite öğrencileri, çocukların taleplerini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.



Okul yönetimi de çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti.

