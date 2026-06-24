Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri bir ilkokulun duvarlarını boyadı

        Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri bir ilkokulun duvarlarını boyadı

        Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir okulun duvarlarını boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri bir ilkokulun duvarlarını boyadı

        Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir okulun duvarlarını boyadı.


        Doç. Dr. Hasan Bardakçı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, kırsaldaki Sumaklı Mahallesi İlkokulu'nu ziyaret eden öğrenciler, eğitim gördükleri ortamın daha renkli hale getirilmesini isteyen çocukların talebi üzerine çalışma başlattı.

        Gönüllü üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, okulun sınıf, koridor ve bahçe duvarları çeşitli renklerle boyandı.

        Doç. Dr. Hasan Bardakçı, üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak projeye katılmasını anlamlı bulduklarını belirterek, "Çocuklarımızın eğitim gördüğü ortamı daha renkli hale getirmek istedik. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Projeye katılan üniversite öğrencileri, çocukların taleplerini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Okul yönetimi de çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı

        Benzer Haberler

        4 çocuk annesi Emine, eşi tarafından öldürülmüş (2)
        4 çocuk annesi Emine, eşi tarafından öldürülmüş (2)
        Şanlıurfa'da yanan araçtaki paraları kurtarmaya çalıştılar
        Şanlıurfa'da yanan araçtaki paraları kurtarmaya çalıştılar
        Şanlıurfa'da bir genç parkta ölü bulundu
        Şanlıurfa'da bir genç parkta ölü bulundu
        Şanlıurfa'da karısını öldürüp intihar süsü veren zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da karısını öldürüp intihar süsü veren zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da üzerine römork devrilen kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da üzerine römork devrilen kişi hayatını kaybetti
        İtfaiye arabayı, vatandaşlar ise araçtaki parayı söndürmeye çalıştı Kontrol...
        İtfaiye arabayı, vatandaşlar ise araçtaki parayı söndürmeye çalıştı Kontrol...