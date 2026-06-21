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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 13 parça halinde 2 kilo 535 gram esrar, 441,20 gram toz esrar, 481 uyuşturucu hap, 8,29 gram uyuşturucu hap tozu ve kırıntısı, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin lira ele geçirildi.

        Ekipler ayrıca 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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