Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramada, 35 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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