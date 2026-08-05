Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Giriş: 05.08.2026 - 12:18 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda yasa dışı kenevir ekildiği belirlenen adreste yapılan aramada, 610 kök kenevir ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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