Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.



Bu kapsamda yasa dışı kenevir ekildiği belirlenen adreste yapılan aramada, 610 kök kenevir ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

