Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.



Ekiplerce durdurulan 2 kişinin üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.



Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

