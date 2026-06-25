Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Siverekli öğrenciler güneş enerjili araç üretti

        Siverekli öğrenciler güneş enerjili araç üretti

        CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle yaklaşık 5 ayda güneş enerjisiyle çalışan araç üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Siverekli öğrenciler güneş enerjili araç üretti

        CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle yaklaşık 5 ayda güneş enerjisiyle çalışan araç üretti.

        Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı'nda yürütülen proje kapsamında, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekip, öğretmenleri rehberliğinde güneş enerjisiyle çalışan mini araç yaptı.

        Okulun imkanlarıyla hazırlanan projede öğrenciler, aracın tasarımından montajına, elektrik sisteminden mekanik aksamına kadar birçok aşamada aktif görev aldı. Güneş paneliyle çalışan sistem üzerine kurulan araç, hem şebeke elektriğiyle hem de güneş enerjisiyle şarj edilebilecek şekilde tasarlandı.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen test sürüşlerinde 5 kişiyle sorunsuz şekilde hareket eden aracın performansını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı öğretmeni Hayrullah Düzgün, AA muhabirine, projenin öğrencilerle birlikte kurdukları bir hayalin ürünü olduğunu söyledi.

        Amaçlarının güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretebilen bir araç geliştirmek olduğunu belirten Düzgün, yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından prototip aracı ortaya çıkardıklarını ifade etti.

        Araçta 1200 watt gücünde güneş paneli ile 1200 watt motor bulunduğunu anlatan Düzgün, direksiyon ve yürüyen aksam dahil temel sistemlerin öğrenciler tarafından tasarlanıp monte edildiğini dile getirdi.

        - 60 kilometre menzilli

        Düzgün, aracın hem şebeke elektriğiyle hem de güneş enerjisiyle şarj edilebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Aracımızın ilk testlerinde yaklaşık 55 kilometre hıza ulaştığını gördük. Mevcut durumda menzili yaklaşık 60 kilometre seviyesinde. Üzerinde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte güneş panelinin gün içerisindeki güneş konumuna göre açısını otomatik ayarlayabilen tracker sistemini araca entegre etmeyi planlıyoruz. Bu sayede enerji verimliliğini ve menzili daha da artırmayı hedefliyoruz."

        Projede görev alan 9. sınıf öğrencisi Muhammet İrfan Gümüştaş da aracın yapım sürecinde tasarım, montaj ve mekanik aksam çalışmalarında yer aldığını söyledi.

        Proje aşamasından itibaren üretim sürecine katıldığını anlatan Gümüştaş, metal parçaların kaynak işlemlerinin ardından ön takım, süspansiyon sistemi, güneş panelleri ve gösterge ekipmanlarının araca monte edildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da anız yangınları
        Şanlıurfa'da anız yangınları
        Birecik'te halk soruyor, başkan cevaplıyor programı gerçekleştirildi
        Birecik'te halk soruyor, başkan cevaplıyor programı gerçekleştirildi
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan usta öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan usta öldü
        Biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş içecekler imha edildi
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş içecekler imha edildi
        Anız yangını tarım malzemelerini kül etti
        Anız yangını tarım malzemelerini kül etti