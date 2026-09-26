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        TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım başladı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 30 Eylül-4 Ekim'de kentte düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin, "Ulaşımdan trafiğe, güvenlikten her tür ihtiyacın karşılanmasına yönelik tedbirler, önlemler alındı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 16:36 Güncelleme:
        TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım başladı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 30 Eylül-4 Ekim'de kentte düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin, "Ulaşımdan trafiğe, güvenlikten her tür ihtiyacın karşılanmasına yönelik tedbirler, önlemler alındı." dedi.

        Vali Şıldak, TEKNOFEST Güneydoğu'nun gerçekleşeceği GAP Havalimanı'nı gezdi, kurulumu yapılan stantları inceledi.

        Gezi sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Şıldak, TEKNOFEST Güneydoğu'nun başlamasına 4 gün kaldığını, GAP Havalimanı'ndaki hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

        TEKNOFEST Güneydoğu'nun kentte büyük bir heyecan uyandırdığını ifade eden Şıldak, "T3 Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz güçlü işbirliği ve ilimizde de kurumlarımızın, belediyelerimizin destekleriyle hep birlikte yürüttüğümüz hazırlık çalışmalarının artık son aşamasındayız. Nitekim bugün alanda da gördüğünüz üzere artık stant kurulumları ve son hazırlık yapılıyor. Ulaşımdan trafiğe, güvenlikten her tür ihtiyacın karşılanmasına yönelik tedbirler, önlemler alındı." dedi.

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        Vali Şıldak, kurumlar arasında gerekli iş bölümünün gerçekleştirildiğini belirterek, 30 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek açılış programıyla başlayacak etkinliklerde 5 gün boyunca Milli Teknoloji Hamlesi'nin heyecanının, gençlerin projeleri ve çeşitli yarışmalarla yaşanacağını kaydetti.

        TEKNOFEST Güneydoğu'ya 1 milyonun üzerinde katılımcı beklediklerini dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

        "Tüm Türkiye'yi, bütün vatandaşlarımızı Şanlıurfa'ya davet ediyoruz. Şanlıurfa'nın mevsim itibarıyla içinde bulunduğumuz sezonda da tam turizm sezonunun olması, hava şartlarının uygun olması itibarıyla aynı zamanda Şanlıurfa'nın bütün güzelliklerini de yaşama fırsatı bulacaklardır. Turizm noktalarımız, kültür ve tarihi eserlerimiz, kültürel mirasımız, gastronomimiz, müziğimiz, sıra gecelerimizle birlikte Şanlıurfa'mız misafirlerini bekliyor."

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        - 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

        Vali Şıldak, bir gazetecinin, kentte önceki gün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sorusu üzerine, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Şu ana kadar 400'e yakın binada hasar tespit çalışması yaptıklarını anlatan Şıldak, "Sadece 3 binamızda (müstakil ev) ağır hasar tespit edildi. Bu vatandaşlarımıza da konteyner tahsis ettik. Bunun dışında bugün yine 400'e yakın başvuruyu değerlendireceğiz. İki okulumuzda eğitime uygun ortam olmadığı için bu okullardaki öğrencilerimizi başka okullara taşıdık. Ciddi önemli bir hasar durumu söz konusu değil. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir kaygı taşımalarını istemiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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