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        TGC heyetinden Şanlıurfa'da anlamlı ziyaret

        İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kültür, Tarih ve Medya Buluşması kapsamında Şanlıurfa'ya giden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        TGC heyetinden Şanlıurfa'da anlamlı ziyaret

        İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kültür, Tarih ve Medya Buluşması kapsamında Şanlıurfa’ya giden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

        Bölgedeki temaslar çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Ersen Küçük ve beraberindeki 40'a yakın basın mensubu, Şanlıurfa’da meslektaşlarıyla bir araya geldi. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Rose Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak’ı makamında ziyaret eden heyet, iki şehir arasındaki mesleki ve kültürel bağların güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

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        Şanlıurfa ve Trabzon medyasının temsilcilerini bir araya getiren buluşmada, bölgesel gazetecilik, iki bölge arasındaki mesleki ve kültürel bağların güçlendirilmesi ile medya dayanışması gibi önemli başlıklar ele alındı.

        "Karadenizli meslektaşlarımızı kadim şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz"

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak, Trabzonlu gazetecileri medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’ye, medeniyetlerin ve peygamberlerin şehri Şanlıurfa’mıza hoş geldiniz. İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleşen bu kültür ve medya köprüsü, ülkemizin doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasındaki gönül bağını daha da sağlamlaştırıyor. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ersen Küçük ve beraberindeki 40 değerli basın mensubu meslektaşımızı ağırlamak bizler için büyük bir onurdur. Gazeteciler olarak bizler sadece haber yapmıyoruz, aynı zamanda şehirlerimizin kültürünü, insan kaynağını ve dostluğunu da taşıyoruz. Bu buluşmanın, Trabzon ve Şanlıurfa basını arasındaki dayanışmayı daha da üst seviyelere taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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        "Kültür ve medya köprüsü dostluğumuzu pekiştiriyor"

        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ise gösterilen misafirperverlikten ötürü Başkan Tahir Gülebak’a ve Şanlıurfa basınına teşekkür etti. Güneydoğu’nun tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirten Küçük, "İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde hayata geçirilen bu anlamlı organizasyon vesilesiyle kadim şehir Şanlıurfa’da bulunmaktan son derece mutluyuz. Trabzon’dan 40 kişilik bir gazeteci heyetiyle buradayız. Amacımız hem bölgenin zengin tarihini ve kültürünü Trabzon kamuoyuna aktarmak hem de mesleki anlamda diyaloglarımızı geliştirmektir. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Tahir Gülebak nezdinde tüm Şanlıurfalı meslektaşlarımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. Karadeniz ile Güneydoğu arasında kurulan bu medya ve gönül köprüsü, şehirlerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirecektir. Sizleri de en kısa sürede Karadeniz’in incisi Trabzon’umuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

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        Mesleki dayanışma ve hediyelik eşya takdimi

        Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, yerel medyanın karşılaştığı sorunlar, dijital haberciliğin dönüşümü ve bölgesel yayıncılık üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaretin sonunda günün anısına karşılıklı plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Program, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti heyeti ve Şanlıurfalı gazetecilerin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Heyet, temaslarına Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan inceleme gezisiyle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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