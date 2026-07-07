Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,8 arttı

        Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,8 arttı

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2026'nın ilk yarısında 78 ülkeye 7 milyon 486 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,8 arttı

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2026'nın ilk yarısında 78 ülkeye 7 milyon 486 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 14 milyon 112 bin dolarlık pul biber ihraç edildi.

        Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyon 143 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,8 artarak 7 milyon 486 bin dolara çıktı.

        Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 560 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 994 bin dolarla İngiltere, 934 bin dolarla Hollanda izledi.

        - "Güvenin ve ilginin giderek arttığını ortaya koyuyor"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatında son yıllarda yakalanan büyüme ivmesinin, 2026'nın ilk 6 ayında da devam etmesinin memnuniyet verici bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

        Son yıllarda ihracatını istikrarlı şekilde artıran pul biber sektörünün, 2026'nın ilk yarısında da büyümesini sürdürmesinin, önümüzdeki döneme yönelik beklentileri olumlu yönde etkilediğini aktaran Kızıldemir, şunları kaydetti:

        "Başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi, pul biber üretiminde önemli bir merkez konumuna gelmiştir. Bölgemizde büyük emekle yetiştirilen ve işlenen pul biberler bugün dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaşıyor. 'En tatlı acı' olarak nitelendirdiğimiz isotu tadanlar, eşsiz aroması ve lezzeti sayesinde bu üründen kolay kolay vazgeçemiyor. Her yıl artan ihracat rakamları da bunun en somut kanıtı. 2026'nın ilk altı ayında 78 ülkeye gerçekleştirilen ihracat, ürünümüze duyulan güvenin ve ilginin giderek arttığını ortaya koyuyor. Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi güçlü pazarlarda elde edilen başarı, Türk pul biberinin uluslararası pazardaki yerini daha da sağlamlaştırmaktadır."

        Kızıldemir, pul biberin Türkiye'nin önemli gastronomi ürünlerinden biri olduğunu ve bu ürünün değerinin ilerleyen yıllarda daha da artacağını ifade ederek, bu durumun ülke ekonomisi açısından da olumlu yansımaları olacağını söyledi.

        Üreticinin emeği, sanayicinin yatırımı ve ihracatçının pazarlama gücüyle pul biberin her yıl daha fazla ülkeye ulaştığını belirten Kızıldemir, "Pul biberimiz, sahip olduğu aroma, renk ve kaliteyle dünya mutfaklarında kendine güçlü bir yer edinmeye devam ediyor. İlk altı aylık dönemde elde edilen ihracat artışı, ürünümüze yönelik uluslararası talebin sürdüğünü gösteriyor. Bu ivmenin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. Pul biber ihracatındaki bu artış yalnızca üreticimize ve ihracatçımıza değil, aynı zamanda ülke ekonomimize de önemli katkılar sunuyor. Elde edilen döviz geliri, tarımsal üretimin katma değerini artırırken istihdama da olumlu yansıyor. Üretimden ihracata uzanan zincirde yer alan tüm paydaşların emeğiyle hem bölge ekonomisi canlanıyor hem de Türkiye'nin tarımsal ihracat hedeflerine önemli katkı sağlanıyor. İnanıyorum ki kalite odaklı üretim anlayışımızı sürdürdüğümüz sürece pul biber ihracatımız önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü seviyelere ulaşacaktır." diye konuştu.

        Yeni biber fidelerinin üreticiler tarafından toprakla buluşturulduğunu belirten Kızıldemir, yeni ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ihracat rakamlarının yıl sonuna kadar daha da artacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı

        Benzer Haberler

        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        Başsavcıdan adliye binası inşaatında inceleme
        Başsavcıdan adliye binası inşaatında inceleme
        "TİGEM Türkiye'nin bütün hububat tohumunu tek başına üretebilecek kapasited...
        "TİGEM Türkiye'nin bütün hububat tohumunu tek başına üretebilecek kapasited...
        Siverek'te uyuşturucu hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı
        Siverek'te uyuşturucu hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı
        Siverek'te 10 yıl hapis cezası bulunan yağma hükümlüsü yakalandı
        Siverek'te 10 yıl hapis cezası bulunan yağma hükümlüsü yakalandı
        İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi
        İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi