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        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Sefertepe kazı alanını ziyaret etti

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Sefertepe'de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Sefertepe kazı alanını ziyaret etti

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Sefertepe'de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesinde yer alan Sefertepe'de kazı çalışmaları sürüyor.

        Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ülkü, alanda incelemelerde bulunarak Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kazı çalışmalarının proje kapsamında bölge tarihine ışık tutacak önemli buluntuların gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

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