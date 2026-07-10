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        Beden eğitimi öğretmeninin boksa yönlendirdiği Yılmaz altın madalya peşinde

        Siirt'te beden eğitimi öğretmeninin spora yönlendirdiği Bedirhan Yılmaz (16), Türkiye şampiyonluğu için antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Beden eğitimi öğretmeninin boksa yönlendirdiği Yılmaz altın madalya peşinde

        Siirt'te beden eğitimi öğretmeninin spora yönlendirdiği Bedirhan Yılmaz (16), Türkiye şampiyonluğu için antrenman yapıyor.

        Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yılmaz, geçen yıl okulun beden eğitimi öğretmeni ve eski Türkiye Boks Şampiyonu milli sporcu Kerem Gürgen tarafından kendi adına kurulan spor kulübüne yönlendirildi.

        Kulüpte boksa başlayan Yılmaz, kısa sürede takıma uyum sağladı ve bu yıl mayıs ayında Bayburt'ta düzenlenen Gençler (B) Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası'na ilk resmi maçında gümüş madalya kazandı.

        Tatilde de antrenmanlarına devam eden Yılmaz, 11-19 Temmuz'da Amasya'da düzenlenecek U16 Yıldız Kulüpler Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

        Spora başladıktan sonra hayatının değiştiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Geçen aylarda Bayburt'ta düzenlenen Türkiye Okul Sporları Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Kerem hocam çok yardımcı oldu. Güzel emekler verdi. Özgüvensizdim. Boksa başladıktan sonra özgüvenim arttı. Amasya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hedefim 46 kiloda altın madalya almak ve daha sonra milli takıma gitmektir."

        Boks antrenörü Kerem Gürgen de 2022 yılında kurduğu kulüpte çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

        Yılmaz'ın da bu sporcular arasında çok istekli olduğunu belirten Gürgen, "Yetenekli olduğunu fark ettiğim Yılmaz'ı boksa yönlendirdim. İlk maçında gümüş madalya kazandı. Şimdi önümüzde bir maçımız var, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası. Orada Bedirhan'a altın madalya kazandırıp Avrupa şampiyonalarına göndermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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