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        Siirt'te su seviyesi yükselen çayda mahsur kalan genç ekskavatör yardımıyla kurtarıldı

        Siirt'te su seviyesinin aniden yükselmesiyle çayda mahsur kalan genç ekskavatör yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Siirt'te su seviyesi yükselen çayda mahsur kalan genç ekskavatör yardımıyla kurtarıldı

        Siirt'te su seviyesinin aniden yükselmesiyle çayda mahsur kalan genç ekskavatör yardımıyla kurtarıldı.

        Kezer Çayı Florya mevkisinde bulunan Muhammed E. (18), baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine suda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, bölgedeki bir kum ocağına ait ekskavatörle ulaştığı Muhammed E, kıyıya çıkarıldı.

        Muhammed E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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