Çölyak hastası kızının yaşadığı zorluklardan etkilenen anne glütensiz kafe ve fırın açtı

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Özlem Şen, çölyak hastası kızının glütensiz gıdaya erişimde yaşadığı zorluklardan yola çıkarak glütensiz kafe ve fırın açtı.



Şen, 6 yıl önce kızı Sinem'e çölyak teşhisi konulmasının ardından glütensiz gıdaya erişimde yaşadığı zorluklar nedeniyle yengesi Zeynep Boz Yıldırım ile bu yılın başında Siirt Glütensiz Kadın ve Yaşam Kooperatifini kurdu.



Yaklaşık 1,5 ay önce de glütensiz kafe ve fırını hizmete açan Şen, yengesi ve Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü mezunu 20 yaşındaki Cemre Gül Apuhan ile organik ekmek, simit, poğaça, açma, galeta, kurabiye, yaş pasta ve çeşitli tatlıların yanı sıra mantı, perde pilav, içli köfte, çiğ köfte ve su böreği gibi yöresel lezzetler de üretiyor.



Şen, AA muhabirine, kızından etkilenerek açtığı kafe ve fırında ürünleri uygun fiyatla ve taze olarak tüketicilere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.



Kızının küçük yaşlardan itibaren karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetleri yaşadığını anlatan Şen, tanı konulmasının ardından glütensiz yaşamla tanıştıklarını belirtti.



Açtıkları işletmeyle ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladıklarını dile getiren Şen, "Kızım için dışarıdan ürün almak çok maliyetliydi. Ürünler taze de olmadığı için 'Neden ben de yapmayayım?' dedim. Sonra yapmaya başladım bu ürünleri. 'Ben bu mağduriyeti yaşadıysam eminim burada çoğu çölyaklı birey bu sıkıntıyı yaşamıştır.' diye düşündüm. Kızım gibi bir sürü çölyaklı var. Glüten hassasiyeti olan bireyler var. Bir nevi onların sesi olmak istedim." dedi.



- "Daha fazla insana ulaşmak adına kooperatif kurdum"



Daha önce çölyak hastalarının beslenme düzenleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Şen, kızından dolayı zamanla yaptığı araştırmalarla bu konuda önemli bilgi edindiğini söyledi.



Şen, şunları kaydetti:



"Daha fazla insana ulaşmak adına kooperatif kurdum. Burada çıkardığımız ürünler simit, poğaça, açma, galeta ve özellikle ekmeğe çok ulaşmak çok zordu. Tatlı ürünleri baklava, kuru tatlı kurabiyeler ve bunların yanında yöresel ürünler de çıkarıyoruz. Mantı, perde pilav, içli köfte, çiğ köfte ve su böreği gibi ürünler de hazırlıyoruz. Bütün çölyak hastaları gönül rahatlığıyla glütensiz her şeye ulaşabilsin istedim."



İşletmenin kısa sürede ilgi gördüğünü belirten Şen, özellikle çölyak hastalarının sıcak ve taze ürünlere ulaşabilmesinin kendileri için büyük mutluluk olduğunu anlattı.



Ürün almaya gelenlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Şen, işletmenin yalnızca kızı için değil kentteki diğer çölyak hastaları için de umut olduğunu sözlerine ekledi.



İşletmede çalışan Apuhan da kafeye stajyer olarak geldiğini, çalışmaya devam ettiğini söyledi.



Kafede sıcak bir çalışma ortamının bulduğunu belirten Apuhan, "Her gelen çölyak hastası, tatlılarımızı, poğaçamızı ya da simidimizi yediğinde mutluluktan gözyaşlarına hakim olamıyor. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Burada erişteden mantıya, içli köfteden tatlılara kadar birçok ürün üretiyoruz." dedi.



- Kadın girişimcilere destek veriliyor



İl Ticaret Müdürü Ramazan Bozkurt da kooperatifin sosyal yönü güçlü bir girişim olduğuna dikkati çekerek, KOOP-DES Kadın Kooperatifleri Destek Programı kapsamında yüzde 75 hibe ile 624 bin lira tutarında makine ve ekipman desteği verilmesinin planlandığını söyledi.



Kadın girişimcilerin hazırladığı projenin değerlendirme sürecinde olduğunu anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:



"Kadın kooperatifimiz, bir sosyal sorumluluk projesi olarak yola çıkmıştır. Kurum olarak kadın girişimcilere ve gençlere yönelik girişimcilik eğitimleri düzenlemekte, paydaş kurumlarımızla işbirliği içerisinde bilgilendirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Glütensiz yaşam fikriyle bizlere başvuran girişimcilerimizin hem etkileyici yaşam hikayeleri hem de ilimizde bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyan projeleri, bu girişimin desteklenmesi gerektiğine olan inancımızı güçlendirmiştir. Projenin başarıya ulaşması için kendilerine her türlü bilgilendirme yapılmış, proje başvuruları alınarak değerlendirilmek üzere ilgili mercilere iletilmiştir.





Başvurunun uygun görülmesi halinde proje, KOOP-DES kapsamında desteklenecektir. Pazar ihtiyacına cevap vermesi, kadın girişimciliğini teşvik etmesi ve güçlü sosyal yönüyle bu girişim, ilimiz adına son derece anlamlı bir kalkınma hareketi olmuştur. Kadın girişimcilerimizin başarıya ulaşmaları için onlara destek vermeye devam edeceğiz."

