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        Siirt'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Siirt'te motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 23:54 Güncelleme:
        Siirt'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Siirt'te motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        M.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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