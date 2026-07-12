Siirt'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Siirt'te motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. M.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.