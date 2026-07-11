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        Siirt'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        –Siirt'in Kurtalan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Siirt'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        –Siirt'in Kurtalan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kılıçlı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki alanlara yayıldı.

        İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaşam alanlarına ulaşmadan söndürüldü.

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