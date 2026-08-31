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        Eski futbolcu olan babalarının antrenörlüğünde top koşturan kardeşler Beşiktaş'ta forma giymek istiyor

        Siirt'te, eski futbolcu olan babalarının antrenörlüğünde top koşturan Sefa ile Yasin Emir Özer kardeşler, Beşiktaş'ta forma giymek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Eski futbolcu olan babalarının antrenörlüğünde top koşturan kardeşler Beşiktaş'ta forma giymek istiyor

        Siirt'te, eski futbolcu olan babalarının antrenörlüğünde top koşturan Sefa ile Yasin Emir Özer kardeşler, Beşiktaş'ta forma giymek istiyor.

        Kooperatif Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Özer, futbola ilgilerini keşfettiği oğulları Sefa (9) ve Yasin Emir Özer'i (8), geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının Yaz Spor Okulları'na yönlendirdi.

        Yaz okullarının futbol takımında haftada 2 gün top koşturmaya başlayan kardeşlerin yeteneklerini fark eden baba Özer, çocuklarını yaz okulu dışında 3 gün de kendisi eğitmeye başladı.

        Bu yıl 3 Haziran'da, Beşiktaş Futbol Akademisi'ne katılabilmek için Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan seçmelere katılan kardeşlerden Yasin Emir, U8 kategorisinde akademiye girmeye hak kazanırken, Sefa ise gelecek yıl şansını yine deneyecek.

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        Yasin Emir Özer, AA muhabirine, babasının maçlarını izleyerek büyüdüğünü söyledi.

        Babasının gözetiminde 2 yıldır futbol oynayıp çalıştığını anlatan Özer, "Ronaldo'yu çok seviyorum. Onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum. Hayalim bir gün Beşiktaş'ta büyük bir yıldız olmaktır, inşallah başarırım." ifadelerini kullandı.

        Sefa Özer de kardeşiyle futbolu çok sevdiklerini ve evde bile top oynadıklarını belirtti.

        Kardeşiyle katıldığı Beşiktaş Futbol Akademisi seçmelerinde elendiğini anlatan Özer, gelecek yıl seçmelere tekrar katılacağını anlattı.

        Özer, "Büyük bir futbolcu olmak ve gerçek maçlara çıkmak istiyorum." dedi.

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        Baba Cengiz Özer ise amatör kulüplerde 12 yıl top koşturduğunu, futbolu sevdiği için bu sporu çocuklarına da sevdirmeye çalıştığını anlattı.

        Çocuklarının futbola ilgisinin küçük yaşlarda başladığını dile getiren Özer, bunun üzerine çocuklarına antrenörlük yaparak onları yetiştirmeye başladığını dile getirdi.

        Çocuklarını geçen ay İstanbul'da yapılan Beşiktaş Futbol Akademisi seçmelerine götürdüğünü anlatan Özer, "3 bin 500 kişi arasından çok şükür bir çocuğum seçildi ve akademiye davet edildi. Çocuklarıma hem babalık hem antrenörlük yapıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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