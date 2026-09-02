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        Kurtalan'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Kurtalan'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Aksöğüt köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada traktörde bulunan Hasan (45), Muhammed Melih (16) ve Okan Polat (41) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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