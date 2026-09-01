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        İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi güçlendirme çalışmalarının ardından ziyarete açıldı

        Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:33 Güncelleme:
        İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi güçlendirme çalışmalarının ardından ziyarete açıldı

        Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi ile İsmail Fakirullah Camisini Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı işbirliğinde, türbenin depreme karşı dayanıklılığının artırılması ve yapısal güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        Bu kapsamda 10 Ağustos'ta geçici olarak ziyarete kapatılan türbe, tadilat ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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