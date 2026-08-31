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        Siirt'te otomobilin çarptığı 2 genç öldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı 2 genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Siirt'te otomobilin çarptığı 2 genç öldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı 2 genç hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan K.C. (22) ile Y.C'ye (21) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, otopsi işlemleri için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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