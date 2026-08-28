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        SGK Başkanı Elitaş'tan SGK Siirt İl Müdürlüğüne ziyaret

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, SGK Siirt İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:36 Güncelleme:
        SGK Başkanı Elitaş'tan SGK Siirt İl Müdürlüğüne ziyaret

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, SGK Siirt İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        SGK Siirt İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elitaş kurumu ziyaretinde SGK İl Müdürü Abdulcelil İlbaş ve yöneticiler tarafından karşılandı.

        Elitaş, kurumda düzenlenen toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Toplantının ardından kurumda çalışanlarla da görüşen Elitaş, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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