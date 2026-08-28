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        Siirt'te Filistin temalı resim sergisi açıldı

        Siirt'te, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan Filistin temalı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Siirt'te Filistin temalı resim sergisi açıldı

        Siirt'te, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan Filistin temalı resim sergisi açıldı.

        İstanbul merkezli Hucurat Hareketi Derneği Başkanı Eyüp Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için il il dolaşmayı sürdürüyor.

        Bu kapsamda Güres Caddesi'nde sergi açan Güzel, sergiyi ziyaret edenlere resim ve diğer görseller hakkında bilgi verdi.

        Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıktıklarını ve Kayseri, Ağrı, Van ve Bitlis'in ardından Siirt'e ulaştıklarını söyledi.

        Kurdukları Gazze çadırında ziyaretçileri bilgilendirdiklerini ifade eden Güzel, "Aynı zamanda Filistin resim sergimizi açtık, çocuklarımızla da boyama etkinliği yaptık. Hucurat Hareketi olarak Filistin'le çok güçlü bir bağımız olduğunun farkındayız. Bu da hem tarihsel hem İslam kimliğimizle oluşan bir bağdır. Şehir şehir açmış olduğumuz resim sergileriyle bizler hem Gazze'de yaşanan alçak soykırıma hem de o şanlı direnişe dikkati çekmeye çalışıyoruz. İnsanlarımıza boykotu hatırlatıyoruz, boykotun önemine vurgu yapıyoruz. Aslında bizler Türk, Kürt, Arap olarak koca bir milletiz. Gazze, Kudüs, Suriye ve diğer gönül coğrafyalarımızla aslında çok derin bir bağımız olduğunu hatırlatıyoruz. Bizi dinleyen, işiten birçok insan bu güçlü bağ noktasında hemfikir olduklarını ve yapmış olduğumuz farkındalık çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar." dedi.

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        Güzel, ay sonunda Siirt'teki programın tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönüş yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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