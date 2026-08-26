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        Siirt'teki "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nda sergilenen Bayraktar TB2 ilgi görüyor

        Siirt'te devam eden "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nda sergilenen Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ziyaretçi ve yarışmacılardan ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Siirt'teki "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nda sergilenen Bayraktar TB2 ilgi görüyor

        Siirt'te devam eden "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nda sergilenen Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ziyaretçi ve yarışmacılardan ilgi görüyor.

        Baykar yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması" sürüyor.

        Alanda sergilenen Türkiye'nin milli savunma sanayisinin önemli ürünlerinden Bayraktar TB2, ziyaretçiler ve yarışmacılar tarafından ilgiyle karşılandı.

        Hava aracını yakından görme imkanı bulanlar, araçla fotoğraf çektirmenin de heyecanını yaşıyor.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Siirt İl Temsilcisi Eda Çavuş, AA muhabirine, organizasyonun düzenlendiği alanda sergilenen Bayraktar TB2'nin oldukça dikkat çektiğini söyledi.

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        Hava aracının 3 Eylül'e kadar ziyaret edilebileceğini ifade eden Çavuş, "Özellikle çocuklar içeriye girip fotoğraf çektirmek istiyor. Büyükler de aynı şekilde. Merhum Özdemir Bayraktar'ın 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' sözüne istinaden çocuklarımız girip içeride uçağa dokunup fotoğraf çekebiliyorlar. Bu da onları çok mutlu ediyor. Bizi de çok mutlu ediyor." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi ise kentte TEKNOFEST heyecanının tüm hızıyla devam ettiğini ve kendilerinin de bu heyecana ortak olmaya çalıştığını belirtti.

        Şanverdi, "Bugün de ilimizde ziyarete açılan TB2 SİHA'mızı ziyaret ettik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

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        Ziyaretçilerden Gülşah Özdemir de çocuklarıyla yarışmanın yapıldığı alanda keyifli vakit geçirdiğini dile getirerek, herkesin Bayraktar TB2'ye ulaşabilme imkanına sahip olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Amasya Üniversitesinden yarışmaya katılan İlteriş Takımı üyesi Güldane Mert ise yarışmanın heyecanla sürdüğünü vurguladı.

        TB2'nin kendilerine büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirten Mert, "Çok güzel milli gururlarımızdan biri. Mühendislerimiz çok güzel çalışmış bu konuda. Bizi bu konuda çok iyi teşvik ediyorlar. Bize ön ayak oluyorlar." sözlerini sarf etti.

        Amasya Üniversitesi öğrencisi Elif Melek Gelen de yarıştıkları kategoride finalist olduklarını ve bu nedenle çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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        Gelen, şöyle devam etti:

        "Uçağımız uçarken burada da Bayraktar TB2'nin olması bizim için o kadar heyecan verici ki anlatılamaz. Milli teknoloji hamlesi o kadar güzel ki bize ön ayak oluyor. Bizi geliştiriyor. Her şey için teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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