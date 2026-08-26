Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 98 parça halinde 159,67 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 lira, 11 cumhuriyet altını ve 3 gram altın ele geçirildi.

Bu kapsamda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesi kapsamında çalışma yapıldı.

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