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        Siirt İl Jandarma Komutanlığından 10 Kasım klibi

        Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Siirt İl Jandarma Komutanlığından 10 Kasım klibi

        Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarma personelinin çocukları ile bölgedeki ortaokullarda eğitim gören öğrenciler bir araya geldi.

        Atatürk'ün hatırasını yaşatmak, Cumhuriyet'in temel değerlerini genç nesillere aktarmak ve 10 Kasım'ın anlam ve önemini gelecek kuşaklara anlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan klibe yer verildi.

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        ​​​​​​​Sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede büyük ilgi gördü.

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