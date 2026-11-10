Siirt İl Jandarma Komutanlığından 10 Kasım klibi

Atatürk'ün hatırasını yaşatmak, Cumhuriyet'in temel değerlerini genç nesillere aktarmak ve 10 Kasım'ın anlam ve önemini gelecek kuşaklara anlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan klibe yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarma personelinin çocukları ile bölgedeki ortaokullarda eğitim gören öğrenciler bir araya geldi.

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