Araç tabanındaki zuladan 46 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Siirt'te bir aracın tabanına zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan detaylı aramada, otomobilin taban kısmında gizli bir bölme tespit edildi. Hassas ve titiz çalışmalar sonucunda bölmeye zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.