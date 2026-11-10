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        Araç tabanındaki zuladan 46 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

        Siirt'te bir aracın tabanına zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Araç tabanındaki zuladan 46 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

        Siirt'te bir aracın tabanına zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan detaylı aramada, otomobilin taban kısmında gizli bir bölme tespit edildi. Hassas ve titiz çalışmalar sonucunda bölmeye zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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