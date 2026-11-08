Siirt'te heyelandan kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan'ın Kirazlı ve Akgeçit köyleri ile Baykan ilçesinin Karakaya köyünün Eğridere mezrasının yolları aşırı yağışlardan dolayı oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan ve Baykan ilçelerinde heyelandan kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.