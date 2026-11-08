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        Siirt'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        SİİRT'in Eruh ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çırav Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Siirt'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        SİİRT'in Eruh ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çırav Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Eruh ilçesindeki Çırav Dağı'nda kar yağışı başladı. Yağışla birlikte zemin beyaza büründü. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Silopi ve Uludere ilçelerinde, Siirt'in Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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