Siirt'te tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Kasım'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.
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