Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 05.11.2026 - 23:08 Güncelleme:
Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobil çevre yolunda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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