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        Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı​​​​​​​.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen​​​​​​​ 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobil çevre yolunda çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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