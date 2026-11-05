Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İsa C. (28) yönetimindeki 79 ACD 081 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı ve takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta maddi hasar meydana geldi.

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