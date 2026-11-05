Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te "3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" yapıldı

        Siirt'te "3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" yapıldı

        Siirt'te Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle "3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:26 Güncelleme:
        Siirt'te "3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" yapıldı

        Siirt'te Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle "3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi.

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARİMER) ev sahipliğinde, Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, koloni yönetimi, arı ıslahı, arıcılığın desteklenmesi, arı ürünlerinin üretimi, balın değeri ve arı sağlığına yönelik güncel uygulamalar ele alındı.

        SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, çalıştaydaki konuşmasında, üniversite olarak arıcılıkta bilimsel araştırmaları saha uygulamalarıyla birleştirerek ürün kalitesini, niteliğini ve üretim miktarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        REKLAM

        Türkiye'nin zengin bitki örtüsü, iklim çeşitliliği ve köklü arıcılık geleneğiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şındak​​​​​​​, şöyle konuştu:

        "Bu potansiyelin değerlendirilmesinde Siirt'in de ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır. Özellikle Pervari ilçemiz, zengin florası ve kendine özgü doğal koşullarıyla arıcılık açısından önemli bir merkez konumundadır. Coğrafi işaret tesciline sahip olan Pervari balı yalnızca yöremizin değil ülkemizin de kıymetli doğal değerlerinden biridir. Bu değerin korunması, kalitesinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması hepimizin sorumluluğudur. Siirt Üniversitesi olarak yerel değerlerimizi bilimsel çalışmalarla desteklemeyi ve bölgemiz üretim potansiyeline katkı sunmayı önemsiyoruz."

        REKLAM

        Pervari Kaymakamı Ali Buzkaya da Pervari'nin yüksek rakımlı yaylaları, zengin bitki çeşitliliği ve doğal florasıyla arıcılık açısından son derece önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

        Bölgenin kendine özgü bitki örtüsü sayesinde arıların yüzlerce farklı çiçekten nektar topladığını ifade eden Buzkaya, "Bu da Pervari balına kendine has aroma, koku ve lezzet özellikleri kazandırmaktadır. Pervari balı 2004 yılında coğrafi işaretle tescillenerek Türkiye'nin ilk coğrafi işaret tescili alan balı olma özelliğini kazanmıştır." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi ise Siirt'in geçen yılki TÜİK verilerine göre 3 bin 174 ton bal üretimiyle Türkiye genelinde 5'inci, 258 bin 750 kovan varlığıyla 7'nci sırada yer aldığını dile getirdi.

        REKLAM

        Kentte arıcılık faaliyetinde bulunan 1475 işletmenin bulunduğuna dikkati çeken Şanverdi, şöyle devam fetti:

        "Özellikle coğrafi işaret tesciline sahip Pervari ve Siirt balımız, ilimizin doğal zenginliğini, üreticilerimizin emeğini ve köklü arıcılık kültürünü temsil eden önemli bir marka değeridir. Pervari ilçemizde bulunan Çemikari ve Guharan yaylaları, Karamık mezrası ile Şirvan ilçemizin Cevizlik bölgesi gibi izole arıcılık alanlarımız, kaliteli ve özgün bal üretimi açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır."

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan da arı yetiştiricilerinin balın garantörü olması konusunda birliklerin de balın tüketiciye ulaştırılmasında önemli bir rol alması gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        ARİMER Müdürü Doç. Dr. Devran Coşkun da merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, bu kapsamda kentin farklı bölgelerinde arı yetiştiricileriyle istişare toplantıları ve sektör buluşmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Çalıştay, düzenlenen oturumların ardından görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!

        Benzer Haberler

        Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiası
        Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiası
        Siirt'te araç çukura saplandı
        Siirt'te araç çukura saplandı
        Arıcılığın geleceği için bilim insanları ve üreticiler Siirt'te buluştu
        Arıcılığın geleceği için bilim insanları ve üreticiler Siirt'te buluştu
        Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine baskın: 4 gözaltı
        Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine baskın: 4 gözaltı
        Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı
        Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı
        Siirt'te heyelan tehlikesi: Yola düşen kaya parçalarını gençler temizledi
        Siirt'te heyelan tehlikesi: Yola düşen kaya parçalarını gençler temizledi