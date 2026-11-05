Siirt'te araç çukura saplandı

Siirt'te seyir halindeki bir araç, yoğun yağışın etkisiyle rögar kapağının yerinden çıkması sonucu oluşan çukura saplandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt merkez Turan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 01 EPR 92 plakalı aracın üzerinden geçtiği, Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SİSKİ) ait rögar kapağı, etkili olan yoğun yağışın da etkisiyle yerinden çıktı. Kapakla birlikte aniden açılan çukura aracın ön sağ tekerleği sıkıştı. Şiddetli yağış altında mahsur kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.