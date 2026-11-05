Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine baskın: 4 gözaltı

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında, iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yeri hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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