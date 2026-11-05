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        Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine baskın: 4 gözaltı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine baskın: 4 gözaltı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında, iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yeri hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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