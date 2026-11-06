Siirt'te otomobil kayalara çarptı

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde SiirtEruh karayolunda meydana geldi. A.A. (29) yönetimindeki 21 KF 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

SiirtEruh karayolunda kontrolden çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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