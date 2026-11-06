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        Görme engelli şampiyon kardeşlerin hedefi başarılarını "milli forma" ile taçlandırmak

        FECRİ BARLIK - Siirtli görme engelli atletler Mehmet Reşit İmaç ve Aydın İmaç kardeşler, Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takım forması giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Görme engelli şampiyon kardeşlerin hedefi başarılarını "milli forma" ile taçlandırmak

        FECRİ BARLIK - Siirtli görme engelli atletler Mehmet Reşit İmaç ve Aydın İmaç kardeşler, Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takım forması giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Mehmet Reşit (26) ve Aydın İmaç (18), atletizm antrenörü Cemal Yusufoğlu'nun tavsiyesiyle 2 yıl önce başladıkları sporda kısa sürede başarılara imza attı.

        Antrenörlerinin desteğiyle atletizme bağlanan kardeşler, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından geçen yıl 24-26 Haziran'da Eskişehir'de, bu yıl ise 10-12 Şubat'ta Mersin'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

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        Atletizm antrenörleri Yusufoğlu ve Melehat Ant yönetiminde Siirt 2 Nolu Sentetik Çim Saha'da antrenmanlarını sürdüren kardeşler, elde ettikleri başarıları milli takıma seçilerek taçlandırmayı hedefliyor.

        Haftanın 6 günü süren yoğun bir antrenman programı uygulayan İmaç kardeşler, milli takım forması giyebilmek için azimle çalışıyor.

        Üniversite eğitimini tamamlayan yüzde 90 görme engelli ağabeyleri Hüseyin İmaç (30) da atletizm antrenörünün önerisiyle 3 ay önce spora başladı. Böylece üç kardeş, atletizmde kendilerini geliştirerek yeni başarılara ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

        - "Atletizm ile hayatımızda çok değişiklikler oldu"

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        Aydın İmaç, AA muhabirine, ağabeyi Mehmet Reşit ile başladığı atletizmle hayata daha fazla bağlandığını söyledi.

        Üst üste iki defa Türkiye şampiyonu olmayı başardıklarını dile getiren Aydın, "İnşallah gelecek sene Türkiye milli takım seçmelerinde başarılar elde ederek al bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum." dedi.

        Ağabeyleri Hüseyin'in de takıma katıldığını ve daha da özverili şekilde çalışmaya başladıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

        "İki kişiyken şu anda üç kişi olduk. Bence biz böyle takım olabiliriz. Buradan bütün görme engelli kardeşlerime sesleniyorum, iki kişiden üç kişiye geldik. Siz de gelin, üç kişiden 100 kişi de olabiliriz, 1000 kişi de olabiliriz. Buradan sesimi bütün herkese duyurmak istiyorum. Daha önce evde sıkılıyorduk. Atletizmle hayatımızda çok değişiklikler oldu. Sosyal çevremiz gelişti, insanlarla tanıştım."

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        - "Sıkılmadan haftanın 6 günü antrenmanlara geliyoruz"

        Mehmet Reşit İmaç da iki defa Türkiye şampiyonu olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

        Antrenörlerinin desteğiyle her gün antrenman yaptıklarını anlatan Mehmet Reşit, "Sıkılmadan haftanın 6 günü antrenmanlara geliyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene milli takıma seçilmek ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek. Ağabeyimizin bize katılması çok iyi oldu. Ekibimiz büyüyor." dedi.

        Hüseyin İmaç ise Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezun olduktan sonra atletizme başladığını söyledi.

        Atletizmde gülle ve ciritle ilgilendiğini belirten Hüseyin, "Yaklaşık 3 aydır devam ediyorum. Şu ana kadar iyi gidiyor. Hedefim gülle ve ciritte Türkiye şampiyonu olmak ve milli takım seçmelerine katılıp iyi bir derece elde etmek." ifadelerini kullandı.

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        Antrenör Yusufoğlu da Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ın desteğiyle başarıya ulaşmalarının önünde hiçbir engel olmadığını dile getirerek "İnşallah daha güzel neticelere varacağız." dedi.

        Antrenör Ant ise düzenli olarak yarışmalara hazırlandıklarını ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

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