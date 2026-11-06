Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 06.11.2026 - 16:28 Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Gözpınar köyü girişinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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