Siirt'te sürüye çarpan otomobil hurdaya döndü: 16 koyun telef oldu

Kaza, Kurtalan çıkışında Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun sis ve karanlık nedeniyle yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, 16 koyun telef oldu. Araçta bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.