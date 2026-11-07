Kooperatifleşen kadınlar yetiştirdikleri çileklerden ürettikleri reçeli markalaştırmak istiyor

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Şirvan ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, yetiştirdikleri çileklerden reçel üretiyor.

Kesmetaş köyünde yaşayan kadınlar, yıllarca bireysel olarak ürettikleri turşu ve cevizli ekmek gibi ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağladı.

Siirt Valiliğinin desteğiyle iki yıl önce kurdukları Beykızı Kadın Kooperatifinin çatısı altında birleşen kadınlar, ürünlerini kooperatif üzerinden pazarlamaya başladı.

Kooperatif üyeleri, geçen yıl hazırladıkları "Yöresel Ürünlerin Markaya Dönüştürülmesi Projesi" kapsamında İl Özel İdaresinden aldıkları yüzde 65 hibeyle deneme amaçlı bir dönüm çilek bahçesi kurdu.

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Yetiştirdikleri çileklerin bir bölümünü taze olarak satışa sunan kadınlar, geriye kalan ürünleri de reçele dönüştürdü.

Hazırladıkları reçelleri e-ticaret aracılığıyla tüketicilerle buluşturan üyeler, ürünlerini markalaştırarak yurt dışına pazarlamayı hedefliyor.

Kooperatif Başkanı Büşra Ensari, AA muhabirine kooperatifleşmeden önce köyde yaşayan kadınların bireysel olarak ürettikleri ürünlerle aile ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

Kooperatifleşmeyle bu çalışmaları daha kapsamlı hale getirmek istediklerini dile getiren Ensari, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, köyde geçimlerini sağlamak için daha önce turşu ve cevizli ekmek gibi ürünler yapıyordu. Biz, bunu daha da büyütmek istedik. İlkbahar mevsimine has ürünlerimiz kenger turşusudur, mantar, peynir yapımında kullanılan otlar vardır. Hepsini kooperatifimize sunuyoruz. Geçen yıl yüzde 65 hibeyle bir dönümde deneme amaçlı albino türü çilek bahçesi kurduk. 21 kişiyle başladığımız kadın kooperatifimizle yarattığımız istihdamı köydeki tüm kadınlarımızla beraber devam ettirmeyi planlıyoruz."

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Kooperatifin yönetim kurulu üyesi Aliye Ensari de daha önce evlerde hazırlanan ürünlerin artık kooperatif çatısı altında üretilmeye başlandığını söyledi.

Çilek reçeli üretimine yoğunlaştıklarını anlatan Ensari, "İlk kez reçel yaptık. Hedefimiz büyüktür. Biz, yurt dışına açılmak istiyoruz. Biz, bunu hedefleyip yola çıktık." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi de kentte kadın ve genç istihdamını desteklemek amacıyla tarımsal üretime yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Özellikle kadın kooperatifinin daha iyi gelişmesi için deneme amaçlı kurulan çilek bahçesinde onlara destek olduklarını anlatan Şanverdi, şöyle konuştu:

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"Örnek bir bahçe haline geldi. Kadın kooperatifimiz, taze çilek satışının yanında geriye kalan çileklerimizi çilek reçeli yaparak değerlendirmekte. Aynı zamanda yine kadınlarımız ve gençlerimiz, köyümüzde bulunan çileklerimizi, cevizimizi, turşumuzu değerlendirerek tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Hasadını yaptığımız çilek bahçemiz mart ayından beri verim vermekte​​​​​​​ ve sonbaharın son günlerinden ilk kar yağışlarına kadar da üretimin devam edeceğine inanıyoruz."

Şanverdi, kadın kooperatiflerinin daha başarılı olması ve üretimlerini artırabilmesi için onları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Çilek üretimimizin bölgemizde olumlu sonuç vermesinden dolayı buradaki üretimimizi artırmak için bu yıl sonbaharda dikimlerimizi gerçekleştireceğiz. Burası yüksek rakımlı bir köy. Dolayısıyla burada aslında yayla çilekçiliği yapıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar, üreticimizin memnuniyetinden dolayı üretimimizi artırmaya devam edeceğiz. Bu sezon yaklaşık 1,5 ton civarında bir üretim bekliyoruz." diye konuştu.