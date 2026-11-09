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        Siirt'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı

        Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Siirt'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı

        Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre SiirtVeysel Karani karayolu üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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