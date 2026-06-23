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        Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Siirt merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya ve Konya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis suçundan elde edilen yaklaşık 85 milyon lira suç gelirini akladığı tespit edildi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 3 USB bellek, 3 dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayara el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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