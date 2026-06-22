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        Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı

        Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı

        Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı.

        Siirt-Şirvan kara yolu Akyamaç köyü yakınlarında N.G'nin kullandığı 06 HPB 04 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.​​​​​​​

        Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.​​​​​​​

        Ekiplerin çalışmalarıyla söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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