Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı. Siirt-Şirvan kara yolu Akyamaç köyü yakınlarında N.G'nin kullandığı 06 HPB 04 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.​​​​​​​ Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Ekiplerin çalışmalarıyla söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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