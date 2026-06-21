Siirt'te buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 21.06.2026 - 21:29 Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çeltikbaşı köyünde biçerdöverle hasat yapılan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.
Yangında, bazı buğday tarlaları zarar gördü.
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