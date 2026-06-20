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        Siirt'te 25 öğrenci sınav merkezlerine polis ekiplerince ulaştırıldı

        Siirt'te polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Siirt'te 25 öğrenci sınav merkezlerine polis ekiplerince ulaştırıldı

        Siirt'te polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav merkezlerine ulaşmakta güçlük yaşayan öğrencilerin yardımına koştu.

        Kent genelinde görev yapan polis ekipleri, kimliğini evde unutan, yanlış okula giden veya çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi güvenli ve hızlı bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırarak sınava katılmalarına destek oldu.

        Ekiplerin başarı dilediği öğrenci ve aileleri de görevli personele teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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