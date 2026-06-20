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        Babalarının spora yönlendirdiği kız kardeşlerin hedefi boksta başarı elde etmek

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te evde sık sık kavga ettikleri için babalarının spora yönlendirdiği kardeşlerden İrem (16) Okul Sporları Gençler (A) Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanırken, Havva Yusufoğlu (15) da Yıldız Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Babalarının spora yönlendirdiği kız kardeşlerin hedefi boksta başarı elde etmek

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te evde sık sık kavga ettikleri için babalarının spora yönlendirdiği kardeşlerden İrem (16) Okul Sporları Gençler (A) Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanırken, Havva Yusufoğlu (15) da Yıldız Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi öğrencisi İrem Yusufoğlu ile kardeşi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi kardeşi Havva Yusufoğlu, evde sık sık kavga ettikleri için babaları tarafından 8 ay önce özel bir spor salonuna yönlendirildi.


        Kısa sürede boksa ilgi duymaya başlayan kardeşler, hafta içi okul çıkışlarında, hafta sonu da belirlenen saatlerde spor salonuna giderek antrenman yapıyor.


        Kardeşlerden İrem, mayıs ayında Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler (A) Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı, Havva ise önümüzdeki ay Amasya'da düzenlenecek olan Yıldız Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.




        - İrem Yusufoğlu: "Ablamla şimdi iyi anlaşıyoruz"

        İrem Yusufoğlu, AA muhabirine, 5 kardeş olduklarını, evde kardeşiyle yaşadıkları tartışmalar nedeniyle babasının yönlendirmesiyle boksa başladıklarını söyledi.

        Zamanla spora olan ilgisinin arttığını dile getiren İrem, çok sevdiği boksta Türkiye şampiyonu olma hedefiyle çalıştığını belirtti.

        İrem Yusufoğlu, "Evde yaptığımız tartışmalar nedeniyle babam bizi buraya gönderdi. Bazen kardeşimle ringde karşılıklı dövüşüyoruz. İkimizin birbirimize sinirli olduğu gün 'İnşallah ringe beraber çıkarız.' diyoruz." dedi.

        Havva Yusufoğlu da ablasıyla birlikte antrenmanlara katıldığını, Amasya'da düzenlenecek olan Yıldız Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya almak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

        Spora başladıktan sonra ablasıyla tatlı bir rekabet yaşadıklarına değinen Havva Yusufoğlu, "Babam da daha önce boksördü. Ablamla beraber başladık bu spora. Ablamla evde birbirimize çok karışıyorduk. Sonra babam bizi boksa yönlendirdi. Ablamla şimdi iyi anlaşıyoruz. Arkadaş gibiyiz. Abla kardeş ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.




        - Antrenör Kerem Gürgen: "İrem ve Havva kısa sürede takıma uyum sağladı"

        Antrenör Kerem Gürgen de 2022 yılında kurduğu spor kulübünde çok sayıda sporcunun gelişimine katkı sunduklarını söyledi.

        Yusufoğlu kardeşleri babalarının spor salonuna getirdiğini aktaran Gürgen, şunları kaydetti:

        "Baba, 'İki kızım evde çok kavga ediyor. Hocam ne yapabiliriz? Boks yapsalar nasıl olur? Bu enerjilerini sporda atsalar.' dedi. Biz de çok olumlu karşıladık. İrem ve Havva kısa sürede takıma uyum sağladı. Çocuklar ilk geldikleri günden itibaren gerçekten çok yetenekli olduklarını keşfettik. Azim ve sabır gösterdiler. İrem gittiği ilk resmi bir müsabakada Türkiye üçüncüsü oldu. Önümüzdeki ay yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Havva'dan da ciddi bir başarı bekliyoruz. Her ikisinin beraber gelmesi aslında çok güzel. Diğer sporcularımıza da ilham kaynağı oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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