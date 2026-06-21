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        Siirt'te Babalar Günü ziyareti

        Siirt'te AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Siirt'te Babalar Günü ziyareti

        Siirt'te AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulunuldu.

        İl Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve beraberindekiler şehit babası Ali Nur ve esnaf Munci Tokgöz ziyaret edildi.

        Nur ve Tokgöz'ün babalar gününü kutlayan Mavi, huzur ve bereket dolu bir ömür dileklerinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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