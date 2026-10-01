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        Siirt TSO Başkanlığına Kuzu yeniden seçildi

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Güven Kuzu yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Siirt TSO Başkanlığına Kuzu yeniden seçildi

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Güven Kuzu yeniden seçildi.

        STSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 10 meslek grubunda 1173 oyun geçerli sayıldığı seçimde, mevcut başkan Güven Kuzu, Hayrettin Dalğıç ve Barış Erden'nin listeleri yarıştı.

        Seçimde, Kuzu yeniden görevine seçildi.

        Kuzu, seçim sonrası oda önünde yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, bundan sonra daha fazla çalışacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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