Siirt TSO Başkanlığına Kuzu yeniden seçildi

Kuzu, seçim sonrası oda önünde yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, bundan sonra daha fazla çalışacaklarını söyledi.

STSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 10 meslek grubunda 1173 oyun geçerli sayıldığı seçimde, mevcut başkan Güven Kuzu, Hayrettin Dalğıç ve Barış Erden'nin listeleri yarıştı.

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