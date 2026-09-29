Siirt'te çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildi

Siirt Belediyesi, çocuklara trafik güvenliği eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi veriliyor.

Bir hafta İl Emniyet Müdürlüğü, bir hafta da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarını öğrenmeleri ve güvenli davranış alışkanlıkları kazanmaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda Alparslan İlköğretim Okulu öğrencilerine İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince verilen eğitimde, temel trafik kuralları, trafik ışıkları, güvenli yaya geçişi ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

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Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalara da yer verilen eğitimlerde öğrencilerin trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenmeleri ve günlük yaşamda güvenli davranış alışkanlıkları geliştirmeleri hedeflendi.