Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildi

        Siirt'te çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildi

        Siirt Belediyesi, çocuklara trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Siirt'te çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildi

        Siirt Belediyesi, çocuklara trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi veriliyor.

        Bir hafta İl Emniyet Müdürlüğü, bir hafta da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarını öğrenmeleri ve güvenli davranış alışkanlıkları kazanmaları amaçlanıyor.

        Bu kapsamda Alparslan İlköğretim Okulu öğrencilerine İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince verilen eğitimde, temel trafik kuralları, trafik ışıkları, güvenli yaya geçişi ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

        REKLAM

        Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalara da yer verilen eğitimlerde öğrencilerin trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenmeleri ve günlük yaşamda güvenli davranış alışkanlıkları geliştirmeleri hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Eruh'ta doğal gaz çalışmaları başladı
        Eruh'ta doğal gaz çalışmaları başladı
        Siirt'te rahatsızlanan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Siirt'te rahatsızlanan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Siirt'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Siirt'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Siirt'te "Türkiye Sohbetleri" programı düzenledi
        Siirt'te "Türkiye Sohbetleri" programı düzenledi
        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Siirt'te bahçeden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı
        Siirt'te bahçeden fıstık çalan 3 şüpheli yakalandı