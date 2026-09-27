Siirt'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Arazinin engebeli olmasından dolayı araçların ilerleyemediği bölgelere, ekipler yaya olarak ulaştı.

Merkeze bağlı Doluharman köyünde, ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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