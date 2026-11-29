Siirtli 16 yaşındaki dart sporcusu Kaya Baysal, uluslararası arenada elde ettiği başarıyla Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Slovakya'da 28 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen PDC Güneydoğu Avrupa Elemelerinde mücadele eden Baysal, Rumen rakibi Andrei Mladen'i 73 mağlup ederek İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek 2027 PDC Dünya Dart Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti Bu başarıyla Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olan Baysal, organizasyonun en genç oyuncusu ünvanını da elde edecek. Dünyanın en prestijli dart organizasyonlarından biri olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek genç sporcu, başarısıyla Siirt'e büyük gurur yaşattı. Turnuvanın kura çekiminin pazartesi günü gerçekleştirileceği, kura sonrası Kaya Baysal'ın maç günü ve saatinin belli olacağı bildirildi.